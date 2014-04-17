Рівне просить децентралізувати тендери на харчування дітей та оздоровлення "чорнобильців"

Депутати Рівненської обласної ради просять Кабінету Міністрів України децентралізувати проведення тендерних процедур на оздоровлення "чорнобильців" та харчування потерпілих дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, звернення щодо цього питання до КМУ ухвалили сьогодні на сесійному засіданні депутати Рівненської облради.

"За" звернення проголосували 53 депутати, «проти» був один і один депутат утримався. Не брали участі в голосуванні троє депутатів.

Під час обговорення звернення депутати наголошували, що починаючи з 2007 року закупівля путівок для санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та послуг з організації безоплатного харчування потерпілих дітей проводиться головним розпорядником бюджетних коштів – Міністерством соціальної політики України.

У області, як зазначалося під час обговорення, з 2011 року виконавцями послуг з організації харчування потерпілих дітей в основному були товариства, які зареєстровані в Київській та Донецькій областях. До організації харчування місцеві підприємства залучалися на умовах субпідряду.

«Протягом 2011-2013 років були неодноразові випадки зриву процесу харчування потерпілих дітей.

Крім того, з 3 березня 2014 року у зв’язку із незавершенням процедури відкритих торгів на закупівлю послуг з харчування дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, харчування зазначеної категорії дітей не відбувається, що спричиняє зростання соціальної напруги серед населення області», - зазначається в тексті звернення.

Щодо питання оздоровлення громадян, то, як підкреслювалося на сесійному засіданні, головний розпорядник коштів не врахував можливості власної оздоровчої бази Рівненщини. Внаслідок чого 80% її потужності наразі залишилося незадіяною.

Депутати Рівненської облради пропонують децентралізувати проведення тендерних процедур на оздоровлення громадян, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, та на організацію дитячого харчування. Делегувати повноваження в цьому плані депутати просять місцевим органам влади.