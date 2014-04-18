У Маріуполі Червоний Хрест створив загін оперативного реагування

Біля будівлі міськвиконкому Маріуполя можна бачити волонтерів Червоного Хреста, які готові надати медичну допомогу людям.

«Однією із статутних завдань Товариства Червоного Хреста України є надання медичної і гуманітарної допомоги під час надзвичайних ситуацій, збройних конфліктів та в мирний час. З цією метою при маріупольському Червоному Хресті створений загін оперативного реагування, основним завданням якого є захист життя громадян, попередження та полегшення людських страждань», - повідомила 0629.com.ua заступник голови маріупольської міської організації товариства Червоного Хреста Ірина Зарубіна.

Як зазначили в Червоному Хресті, загін складається з патронажних медсестер волонтерів Червоного Хреста, навчених правилам надання першої долікарської допомоги та підготовлених для роботи під час надзвичайних ситуацій, у масових скупченнях людей.

Слід зазначити, що волонтери загону працюють в жилетах Червоного Хреста і захисних касках і перебувають під захистом Товариства Червоного Хреста України.

Відповідно до законодавства, особи, які перешкоджають роботі Червоного Хреста або стали винними у порушенні прав і свобод членів Червоного Хреста, несуть адміністративну або кримінальну відповідальність.

Маріупольський Червоний Хрест просить городян надавати максимальне сприяння в роботі загону оперативного реагування і забезпечувати його захист під час виконання своїх обов'язків.