У Маріуполі Червоний Хрест створив загін оперативного реагування
Загін складається з патронажних медсестер волонтерів Червоного Хреста, підготовлених для роботи під час надзвичайних ситуацій
Біля будівлі міськвиконкому Маріуполя можна бачити волонтерів Червоного Хреста, які готові надати медичну допомогу людям.
«Однією із статутних завдань Товариства Червоного Хреста України є надання медичної і гуманітарної допомоги під час надзвичайних ситуацій, збройних конфліктів та в мирний час. З цією метою при маріупольському Червоному Хресті створений загін оперативного реагування, основним завданням якого є захист життя громадян, попередження та полегшення людських страждань», - повідомила 0629.com.ua заступник голови маріупольської міської організації товариства Червоного Хреста Ірина Зарубіна.
Як зазначили в Червоному Хресті, загін складається з патронажних медсестер волонтерів Червоного Хреста, навчених правилам надання першої долікарської допомоги та підготовлених для роботи під час надзвичайних ситуацій, у масових скупченнях людей.
Слід зазначити, що волонтери загону працюють в жилетах Червоного Хреста і захисних касках і перебувають під захистом Товариства Червоного Хреста України.
Відповідно до законодавства, особи, які перешкоджають роботі Червоного Хреста або стали винними у порушенні прав і свобод членів Червоного Хреста, несуть адміністративну або кримінальну відповідальність.
Маріупольський Червоний Хрест просить городян надавати максимальне сприяння в роботі загону оперативного реагування і забезпечувати його захист під час виконання своїх обов'язків.