М'ясний раціон пов'язаний з ризиком діабету

Білкова дієта дуже популярна серед любителів фітнесу. На білкову їжу жінки переходять, прагнучи позбутися від тяги до солодкого, а чоловіки - щоб наростити м'язи. Але вчені попереджають, що любителі білкової тваринної їжі знаходяться в підвищеній небезпеці: у них частіше розвивається діабет 2 типу, пише Здоров'я.

У середньому доросла людина в день з'їдає близько 90 грамів чистого білка. У тих людей, хто їсть більше цієї норми, спостерігається збільшене співвідношення маси тіла до росту. Разом зі збільшеною «дозою» білка в їх раціон потрапляє більше холестерину. Але головне - кожні зайві 10 грамів білка понад норми в їжі підвищують ризик розвитку діабету на 6%.

Ці результати дослідники виявили, коли обробили статистику великого дослідження раціону жителів Євросоюзу. Масштабна міжнародна робота тривала 12 років, і за ці роки у деяких учасників розвинувся діабет. Так що легко підрахувати ризики постфактум, враховуючи попередній спосіб життя хворих. В інших дослідженнях зв'язку дієти і діабету добровольці діляться на групи випадковим чином і отримують заздалегідь складену дієту, але такий експеримент менше відповідає природній поведінці людини при виборі їжі.

Спеціаліст по діабету з Гарвардського Інституту Здоров'я Населення в Бостоні, США, Френк Ху рекомендує відмовитися від перероблених м'ясних продуктів на зразок ковбас, оскільки саме в цій їжі зайвий тваринний білок надходить в організм разом з насиченими жирними кислотами, холестерином і великою кількістю солі - загалом, нічого доброго для профілактики діабету.

Максимальна кореляція між вживанням тваринного білка і діабетом спостерігається у жінок з ожирінням. Їм рекомендується скоротити вживання м'яса до 1-2 порцій на тиждень, риби - до 3-4 разів на тиждень, і постаратися не вживати кожен день жирне молоко і йогурти.