25 квітня кияни зможуть безкоштовно обстежитися на рак шкіри

25 квітня кияни зможуть безкоштовно пройти огляд на наявність на наявність меланоми та немеланомних пухлин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зазначивши, що обстеження відбуватиметься у рамках ініціативи «Національні дні діагностики раків шкіри».

Як зазначається в повідомленні, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щорічно в світі реєструють понад 200 тис. випадків захворювання на меланому шкіри і близько 65 тис. спричинених нею смертей. В Україні у 2010 році захворіли на меланому 2829 осіб, 1070 з них померли.

Основною причиною є несвоєчасне звернення громадян до лікарів при наявності різних видів новоутворень.

Саме тому однією з першочергових цілей Національних днів діагностики раків шкіри є своєчасне інформування населення країни про даний вид захворювань, про заклади, де можливо обстежитись з приводу дерматоонкологічних захворювань.

До проекту долучаться дерматовенерологи, онкологи, терапевти, а також офтальмологи, оскільки українці ще мало обізнані щодо існуючого ризику виникнення меланоми райдужної оболонки ока.

Перелік закладів Києва, де відбуватимуться обстеження, розміщено на сайті КМДА (http://kievcity.gov.ua/news/14370.html).