Полтавщина: шестеро дітей отруїлися гербіцидом

У Полтавській області 11 осіб, у тому числі шестеро дітей отруїлися гербіцидом.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, 22 квітня поблизу села Вікторія Пирятинського району на території ПП ’’Вороненці’’ проводилися роботи з обробки гербіцидом “Стомп 330” сільськогосподарських угідь. В результаті до Пирятинської центральної районної лікарні госпіталізовано 11 жителів Вікторії, з них шестеро дітей. Діагноз - інгаляційне отруєння гербіцидом “Стомп 330”. Стан постраждалих - середнього ступеню важкості.