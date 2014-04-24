Полтавщина: шестеро дітей отруїлися гербіцидом
09:07, 24 квітня 2014Новини регіонів
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Стан постраждалих - середнього ступеню важкості
У Полтавській області 11 осіб, у тому числі шестеро дітей отруїлися гербіцидом.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, 22 квітня поблизу села Вікторія Пирятинського району на території ПП ’’Вороненці’’ проводилися роботи з обробки гербіцидом “Стомп 330” сільськогосподарських угідь. В результаті до Пирятинської центральної районної лікарні госпіталізовано 11 жителів Вікторії, з них шестеро дітей. Діагноз - інгаляційне отруєння гербіцидом “Стомп 330”. Стан постраждалих - середнього ступеню важкості.
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