У Києві відбудуться заходи у рамках Всесвітнього тижня імунізації

З 24 до 30 квітня у столиці відбудуться різноманітні заходи у рамках проведення Всесвітнього тижня імунізації в 2014 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, згідно з планом заходів, передбачено проведення освітніх кампаній, спрямованих на інформування мешканців столиці щодо усунення перешкод з вакцинації населення. «Конкретні цілі полягають в тому, щоб люди знали про вакцини, їхню безпеку та були зацікавлені у визначенні вакцинального статусу своїх сімей», - говориться в повідомленні прес-служби.

Загалом метою Всесвітнього тижня імунізації є сприяння просуванню одного з найбільш дієвих інструментів охорони здоров’я у світі – використанню вакцин для захисту людей різного віку від хвороб.