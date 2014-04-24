Стан постраждалих від отруєння гербіцидом на Полтавщині є легким – МОЗ

Стан 11 жителів Полтавської області, у тому числі шести дітей, які отруїлись гербіцидом, оцінюється як легкий.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

«Усім хворим поставлено попередній діагноз «Інгаляційне отруєння ядами сільськогосподарського призначення». Станом на 24 квітня стан постраждалих оцінюється як легкий. Лікування хворим надається в необхідному обсязі», - повідомили у прес-службі.

У відомстві зазначили, що отруєння виникло після проведення 20 та 21 квітня сільськогосподарським підприємством обробки наземним методом полів, розташованих поблизу села Вікторія. Попередніми причинами виникнення отруєння людей є недотримання зони санітарного розриву від населеного пункту та неврахування напрямку вітру.

Головним управлінням Держсанепідслужби у Полтавській області проводиться розслідування по факту отруєння населення та здійснюється перевірка дотримання вимог санітарного законодавства при проведенні підприємством робіт по застосуванню гербіцидів.

Ситуація перебуває на контролі Держсанепідслужби України.

Як повідомляв УНІАН, поблизу села Вікторія Пирятинського району на території ПП ’’Вороненці’’ проводилися роботи з обробки гербіцидом “Стомп 330” сільськогосподарських угідь. В результаті до Пирятинської центральної районної лікарні було госпіталізовано 11 жителів села, з них шестеро дітей.