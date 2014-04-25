Тернопільська область отримала 32 нові автомобілі швидкої допомоги
Усі автомобілі обладнані новітньою медичною апаратурою, що дозволить ефективніше надавати допомогу на догоспітальному етапі
Тернопільська область отримала від Міністерства охорони здоров'я 32 нові автомобілі швидкої допомоги.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, представникам районних та міського відділення Центру екстреної медичної допомоги ключі від нових автомобілів вручив голова ОДА Олег Сиротюк.
«Я розумію, що 32 автівки - це лише частина того, що потрібно, але ми докладатимемо усіх зусиль, щоб екстрена медична допомога нашого краю була максимально забезпечена усім необхідним», – сказав Сиротюк, вітаючи медиків із новою технікою.
Усі автомобілі обладнані новітньою медичною апаратурою, що дозволить ефективніше надавати допомогу на догоспітальному етапі та швидко і безпечно транспортувати пацієнта до лікарні.
При цьому передбачено, що працівники Центрів пройдуть інтенсивний курс навчання для здобуття відповідних знань та вмінь для отримання допуску до роботи з дороговартісним медичним обладнанням.
За даними прес-служби ОДА, кожен автомобіль із обладнанням коштує 670 тис грн.