Тернопільська область отримала 32 нові автомобілі швидкої допомоги

Тернопільська область отримала від Міністерства охорони здоров'я 32 нові автомобілі швидкої допомоги.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, представникам районних та міського відділення Центру екстреної медичної допомоги ключі від нових автомобілів вручив голова ОДА Олег Сиротюк.

«Я розумію, що 32 автівки - це лише частина того, що потрібно, але ми докладатимемо усіх зусиль, щоб екстрена медична допомога нашого краю була максимально забезпечена усім необхідним», – сказав Сиротюк, вітаючи медиків із новою технікою.

Усі автомобілі обладнані новітньою медичною апаратурою, що дозволить ефективніше надавати допомогу на догоспітальному етапі та швидко і безпечно транспортувати пацієнта до лікарні.

При цьому передбачено, що працівники Центрів пройдуть інтенсивний курс навчання для здобуття відповідних знань та вмінь для отримання допуску до роботи з дороговартісним медичним обладнанням.

За даними прес-служби ОДА, кожен автомобіль із обладнанням коштує 670 тис грн.