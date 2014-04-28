В Одесі відкрили справу на лікарів, які відмовили у допомозі постраждалим від вибуху на блокпосту

В Одесі почато кримінальне провадження за фактом ненадання медичної допомоги постраждалим від вибуху на блокпосту 25 квітня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, провадження відкрито за публікаціями в ЗМІ.

«Днями в засобах масової інформації з'явилися публікації про ненадання медичними працівниками однієї з лікарень Одеси допомоги активістам, які постраждали в результаті вибуху біля блокпосту. Цей факт перевіряється, у зв'язку з чим прокуратурою Малинівського району Одеси почато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 139 КК України (ненадання допомоги хворому медичним працівником)», - повідомили у прокуратурі.

Проводяться першочергові слідчі дії для встановлення всіх обставин, яким буде дана правова оцінка. У прес-службі уточнили, що матеріали направлені до Малинівського райвідділу міліції для проведення досудового розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня близько 4-ї ранку поблизу Одеси невідомі на машині кинули осколкову гранату в блокпост, організований громадянами і правоохоронцями для захисту регіону. Поранення одержали сім чоловік, із яких четверо були госпіталізовані (серед них – співробітник ДАІ).

Активісти заявили, що в міській клінічній лікарні №1 спочатку відмовлялися надати допомогу потерпілим, назвавши їх «бомжами».