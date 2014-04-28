АР Крим: лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз - під загрозою

Лікування хворих на туберкульоз у Автономній республіці Крим - під загрозою.

Як повідомили УНІАН у МОЗ про це йшлося у ході зустрічі міністра охорони здоров’я України Олега Мусія та спеціального посланця Генерального секретаря ООН з ВІЛ/СНІДу в країнах Східної Європи і Центральної Азії Мішеля Казачкіна.

Під час зустрічі окрема увага була приділена проблемам забезпечення ліками хворих в Криму, загрозам зриву реалізації в регіоні програм ВІЛ/ТБ. В Криму забезпечувалася діагностика та лікування туберкульозу, включаючи мультирезистентний туберкульоз; тестування на ВІЛ передусім для представників уразливих груп; проводилося лікування хворих на СНІД; розвивалися програми обміну шприців та голок, замісної підтримувальної терапії.

За словами Мусія, МОЗ виконало свої зобов’язання стосовно поставки препаратів для лікування туберкульозу та антиретровірусної терапії.

"Запасів препаратів має вистачити до жовтня – листопада 2014 року. Водночас програми замісної терапії закриті від 26 квітня 2014 року. Це ставить під загрозу життя понад 800 пацієнтів цієї програми у Криму та Севастополі. Через блокування роботи українських банків в Криму – заморожено понад 500 тис гривень коштів проекту Глобального фонду, які були перераховані місцевим НПО на впровадження профілактичних програм та програм соціального супроводу. Всі ці проблемні питання вимагають невідкладного вирішення," - зазначив Мусій.

Він попросив у Казачкіна підтримки у діалозі з міжнародними структурами щодо організації гуманітарних акцій допомоги хворим в окупованому Криму, розгляді програм підтримки та інформувати офіси агенцій ООН про кризову економічну ситуацію в Україні, яка може мати негативні наслідки на подолання епідемій ВІЛ та туберкульозу через нестачу коштів.

У свою чергу Казачкін запевнив у всілякому сприянні у боротьбі України з небезпечними захворюваннями.