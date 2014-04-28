У лікарнях Запоріжжя виявлено зловживання

Міліція виявила факти зловживання впливом у лікарнях Запорізького регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу перший заступник начальника Запорізького головного управління міліції Олег Курочкін.

«Слідчим управлінням ГУ МВС України в Запорізькій області відкрито кримінальне провадження за статтею 369-2 (зловживання впливом) і саме в рамках досудового розслідування щодо нього зараз проводяться обшуки і вилучення документації запорізької обласної клінічної лікарні та запорізької міськлікарні №9», - повідомив Курочкін.

Як повідомляв УНІАН, у відділі зв'язків із громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області офіційно повідомили, що близько 20 озброєних чоловіків у камуфляжі та масках і кілька співробітників міліції в штатському, яких сьогодні бачили запорожці в обласній клінічній лікарні, це співробітники Управління з боротьби з організованою злочинністю, які проводять спецоперацію.

За неофіційними даними, мета їхнього візиту - проведення обшуків і вилучення документації медустанови у зв'язку з наявністю підозр про фінансові порушення в запорізькій обласній клінічній лікарні.