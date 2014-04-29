Уряд просять ініціювати перед ВР скасування 7% ПДВ за постачання ліків

Житомирська обласна рада просить уряд ініціювати перед парламентом України скасування 7% оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні депутатів Житомирської обласної ради, яке прийняте сьогодні більшістю депутатів обласної ради, присутніх на сесії.

Зокрема, депутати звертаються до Міністерства охорони здоров’я України.

Вони вказують, що відповідно до Закону України «Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні», серед іншого, передбачено введення податку на додану вартість у розмірі 7% по операціях з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення.

«Вказане законодавче нововведення з урахуванням різкої девальвації гривні уже призвело до значного зростання цін на лікарські засоби, що вкрай негативно відображається на доступу пацієнтів до медичних препаратів. У підсумку значна кількість громадян залишиться без можливостей для проведення необхідного ефективного лікувального процесу», - сказано у зверненні.

Тому Житомирська обласна рада висловила своє занепокоєння і просить міністерство ініціювати перед Кабінетом міністрів України внесення відповідної законодавчої ініціативи до Верховної Ради.

Житомирська облрада наполягає на скасуванні прийнятої норми (з оподаткування згаданим податком на додану вартість операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення – УНІАН).