Запорізькій та Чернівецькій областям передані нові автомобілі швидкої допомоги

Відповідно до бюджетної програми «Розвиток служби екстреної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) для закладів охорони здоров’я України», Запорізькій області передано 51 новий автомобіль швидкої допомоги (типу А2 — 4 автомобіля, типу В — 39 автомобілів, типу С — 8 автомобілів).

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, карети швидкої вироблені на базі Peugeot Boxer та обладнані сучасним медичним устаткуванням.

Наразі автотранспорт пройшов реєстрацію в органах ДАІ, після чого буде проведено обов'язкове страхування. 23 підстанції екстреної медичної допомоги Запорізької області отримають 33 сучасні автомобілі швидкої медичної допомоги вже на початку травня.

Крім того, за даними МОЗ, нові машини екстреної медичної допомоги отримали бригади Дністровського, Прикарпатського, Карпатського та Прутського міжрайонних відділень Чернівецького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

П’ять «швидких» запустили у роботу на Чернівецькій міській станції екстреної медичної допомоги, а сьогодні на виклики чернівчан розпочнуть виїзди ще декілька нових машин.

За інформацією прес-служби міністерства, у 2013 р. МОЗ України закуплено 1 412 автомобілів швидкої медичної допомоги різних типів (А, В і С) на загальну суму 921,4 млн. грн. Це - 143 реанімобілів типу С, 1 063 авто екстреної медичної допомоги типу В, 206 машин «швидкої» типу А2. Серед закуплених карет «швидкої» – якісні авто швидкої медичної допомоги на базі автомобілів ГАЗ 32213 та «Peugeot Boxer». Ці авто рівномірно розподіляються по областям України, відповідно до поданих ними заявок.