Планують розширити спеціалізацію одеського санаторію "Куяльник"

Міністерство соціальної політики розглядає можливість розширення спеціалізації одеського санаторію ім. Пирогова (Куяльник) для заміни кримських здравниць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Одесі під час робочої наради з адміністративним активом Одеської області заявила міністр соціальної політики Людмила Денісова.

«Ми обговорювали з в.о. голови Федерації профспілок України, що все-таки на основі «Куяльника» треба розширювати можливості оздоровлення громадян, у зв'язку з тим, що ми втратили ряд здравниць у Криму, втратили 118 піонерських таборів, не маємо можливості сьогодні оздоровлювати діток в «Артеку». Сьогодні буду в «Молодій гвардії» (оздоровчий дитячий табір в Одесі - УНІАН) і ми розглядаємо питання створення «Артека» на материковій частині», — сказала Денісова.

Вона додала, що в Україні зараз гостро стоїть питання відповідності санаторіїв материкової частині вимогам здравниць Криму. Зокрема, мова йде про захворювання спини і опорно-рухового апарату. За словами Денісової, вже є відповідні проекти.

«Що стосується компенсації витрат, які сьогодні несуть санаторії або інші установи, що приймають наших кримчан. На сьогодні діє закон «Про тимчасово окуповану територію». Там чітко виписано механізм компенсації з державного бюджету. Зараз розробляється порядок компенсації.», — сказала Денісова.

Довідка УНІАН. Курорт Куяльник заснований у 1833 році. Клінічний санаторій ім. Пирогова - єдиний багатопрофільний санаторій, який діє на базі курорту. Знаходиться на березі Куяльницького лиману за 3 км від берега Чорного моря. Щороку в санаторії одержують лікування більш як 10 тис. осіб.

Площа парку санаторію – майже 6 га. На території – прісноводе озеро, між ним і лиманом розміщена зона фізкультурно-оздоровчих майданчиків, загальною площею 1,5 тис. кв.м.

У санаторії лікують захворювання і травми опорно-рухового апарату, нервової системи, гінекологічні та урологічні захворювання, захворювання переферичних судин, шкіри і системи кровообігу, супутні захворювання кишково-шлункового тракту і верхніх дихальних шляхів.