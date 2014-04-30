Київщина: викрито підприємство, яке виробляло бинти, марлю та вату дуже низької якості

Служба безпеки України спільно з ГУ МВС у м.Києві викрила підприємство, яке виробляло бинти, марлю та вату з російської сировини дуже низької якості.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, в результаті проведення низки експертиз спеціалісти «Укрметртестстандарту» з’ясували, що медична продукція не відповідає діючим в Україні державним стандартам. У підприємства взагалі відсутні документи на виробництво цих товарів медичного призначення та забезпечення стерилізації такої продукції.

Органами міліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 227 (випуск або реалізація недоброякісної продукції) Кримінального кодексу України.

У рамках ініційованої СБУ позапланової перевірки одного із складських приміщень підприємства у Черкаській області працівники Державної служби з лікарських засобів виявили значну кількість незаконно виготовлених вати, марлі та бинтів.

Держлікслужба заборонила реалізацію цієї ватно-марлевої продукції через її потенційну небезпечність. Товар буде вилучено з обігу та утилізовано у встановленому порядку.