Графік роботи лікарень Києва на травневі свята

Як повідомили УНІАН прес-службі Київської міської державної адміністрації, робота закладів охорони здоров’я, які надають первинну медико-санітарну допомогу (в тому числі і спеціалізовану) буде організована наступним чином:

30 квітня, середа – робочий, передсвятковий день (відповідно до статті 53 КЗпП України, скорочений на 1 годину напередодні святкових, неробочих днів);

1 травня, четвер – святковий, вихідний день;

2 травня, п’ятниця – святковий, вихідний день;

3 травня, субота – за графіком суботи;

4 травня, неділя – вихідний день;

8 травня, четвер – робочий, передсвятковий день (відповідно до статті 53 КЗпП України, скорочений на 1 годину напередодні святкових, неробочих днів);

9 травня, п’ятниця – святковий , вихідний день;

10 травня, субота – за графіком суботи;

11 травня, неділя – вихідний день.

Крім того, робота закладів охорони здоров’я, які надають цілодобово стаціонарну медичну допомогу, буде організована наступним чином:

1 травня, четвер – святковий, вихідний день, за графіком чергових відділень лікарень першого четверга місяця;

2 травня, п’ятниця – святковий, вихідний день, за графіком чергових відділень лікарень першої п’ятниці місяця;

03 травня, субота – за графіком чергових відділень лікарень першої суботи місяця;

4 травня, неділя – за графіком чергових відділень лікарень першої неділі місяця;

9 травня, п’ятниця – святковий, вихідний день, за графіком чергових відділень другого п’ятниці місяця;

10 травня, субота – вихідний день, за графіком чергових відділень лікарень другої суботи місяця;

11 травня, неділя – вихідний день, за графіком чергових відділень лікарень другої неділі місяця.

Відповідно до плану загальноміських заходів з нагоди Дня Перемоги та планів районних в місті Києві державних адміністрацій буде забезпечено чергування лікарсько-сестринських бригад та робота медичних пунктів, супровід лікарсько-сестринськими бригадами ветеранів Великої Вітчизняної війни на загальнодержавних, міських, районних заходах.

Нагадаємо, що для всіх мешканців столиці постійно працює цілодобова консультативно-інформаційна служба «Здоров’я – порада лікаря за телефоном 15-83» (безкоштовно зі стаціонарних телефонів м. Києва), в тому числі у святкові та вихідні дні, де можна отримати консультації та поради лікарів.