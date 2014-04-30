Графік роботи лікарень Києва на травневі свята
У Департаменті охорони здоров’я інформують – під час святкових вихідних днів 1, 2 травня, а також під час відзначення 9 травня Дня Перемоги мешканцям міста, іногороднім та іноземним громадянам, незалежно від реєстрації та місця проживання, столичними закладами охорони здоров’я, у разі потреби, буде надаватись невідкладна медична допомога.
Як повідомили УНІАН прес-службі Київської міської державної адміністрації, робота закладів охорони здоров’я, які надають первинну медико-санітарну допомогу (в тому числі і спеціалізовану) буде організована наступним чином:
30 квітня, середа – робочий, передсвятковий день (відповідно до статті 53 КЗпП України, скорочений на 1 годину напередодні святкових, неробочих днів);
1 травня, четвер – святковий, вихідний день;
2 травня, п’ятниця – святковий, вихідний день;
3 травня, субота – за графіком суботи;
4 травня, неділя – вихідний день;
8 травня, четвер – робочий, передсвятковий день (відповідно до статті 53 КЗпП України, скорочений на 1 годину напередодні святкових, неробочих днів);
9 травня, п’ятниця – святковий , вихідний день;
10 травня, субота – за графіком суботи;
11 травня, неділя – вихідний день.
Крім того, робота закладів охорони здоров’я, які надають цілодобово стаціонарну медичну допомогу, буде організована наступним чином:
1 травня, четвер – святковий, вихідний день, за графіком чергових відділень лікарень першого четверга місяця;
2 травня, п’ятниця – святковий, вихідний день, за графіком чергових відділень лікарень першої п’ятниці місяця;
03 травня, субота – за графіком чергових відділень лікарень першої суботи місяця;
4 травня, неділя – за графіком чергових відділень лікарень першої неділі місяця;
9 травня, п’ятниця – святковий, вихідний день, за графіком чергових відділень другого п’ятниці місяця;
10 травня, субота – вихідний день, за графіком чергових відділень лікарень другої суботи місяця;
11 травня, неділя – вихідний день, за графіком чергових відділень лікарень другої неділі місяця.
Відповідно до плану загальноміських заходів з нагоди Дня Перемоги та планів районних в місті Києві державних адміністрацій буде забезпечено чергування лікарсько-сестринських бригад та робота медичних пунктів, супровід лікарсько-сестринськими бригадами ветеранів Великої Вітчизняної війни на загальнодержавних, міських, районних заходах.
Нагадаємо, що для всіх мешканців столиці постійно працює цілодобова консультативно-інформаційна служба «Здоров’я – порада лікаря за телефоном 15-83» (безкоштовно зі стаціонарних телефонів м. Києва), в тому числі у святкові та вихідні дні, де можна отримати консультації та поради лікарів.