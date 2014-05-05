У Тернопільській лікарні сталася пожежа: потерпілих немає
10:43, 05 травня 2014Новини регіонів
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У Тернополі внаслідок пожежі в лікарні евакуювали 5 пацієнтів
Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася на 3-му поверсі терапевтичного корпусу №2 обласної лікарні у вихідні. Для гасіння пожежі залучалися 14 рятувальників та 4 одиниці техніки.
Під час ліквідації були евакуйовані 5 пацієнтів. Загиблих та травмованих немає.
Внаслідок пожежі вогнем знищено сміття на площі 2 кв м, пошкоджено внутрішнє оздоблення стін та стелі сходової клітки на площі приблизно 20 кв.м.
Ймовірна причина виникнення пожежі – необережність під час куріння.
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