У Тернопільській лікарні сталася пожежа: потерпілих немає

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася на 3-му поверсі терапевтичного корпусу №2 обласної лікарні у вихідні. Для гасіння пожежі залучалися 14 рятувальників та 4 одиниці техніки.

Під час ліквідації були евакуйовані 5 пацієнтів. Загиблих та травмованих немає.

Внаслідок пожежі вогнем знищено сміття на площі 2 кв м, пошкоджено внутрішнє оздоблення стін та стелі сходової клітки на площі приблизно 20 кв.м.

Ймовірна причина виникнення пожежі – необережність під час куріння.