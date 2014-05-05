У медзакладах Києва перебуває 67 постраждалих під час акцій протесту

На лікуванні у медичних закладах Києва наразі перебуває 67 осіб з числа постраждалих під час акцій протесту.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров’я.

Зазначається, що за останню добу (станом на 6.00 5 травня) до лікарів «швидкої» звернулися за допомогою 10 учасників масових акцій, з яких 3 було госпіталізовано.

Серед причин госпіталізації: закрита черепно-мозкова травма та поранення внаслідок вибуху.

Загалом за період з 18 лютого, згідно з оперативною інформацією, до лікарів «швидкої» за медичною допомогою звернулися 1956 учасників масових заходів у центрі столиці.

Інформацію щодо стану госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.