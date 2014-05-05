Медсестрі, яка витягувала з-під куль поранених під час Євромайдану, присвоєно почесне звання

Під час зборів Львівської міської ради, присвячених Дню міста, було присвоєно звання «Львів'янин року» львівській медсестрі Марії Матвіїв, яка витягувала з-під куль поранених на вулиці Інститутській у Києві під час Євромайдану.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, високе звання «Львів’янин року» „за особистий приклад, відвагу та мужність, проявлені під час протестних акцій на Майдані в Києві присвоєно Матвіїв Марії Анатоліївні, медичній сестрі Львівського обласного центру медичної допомоги і медицини катастроф”.

Матвіїв працює медсестрою у Львівському комунальному підприємстві медицини катастроф та швидкої допомоги.

20 лютого Матвіїв разом з чоловіком приїхала на київський Майдан вп’яте, коли дізналися зі ЗМІ, що в столиці розстрілюють людей. На вулиці Інститутській Матвіїв вдалося врятувати життя кільком пораненим, яких вона, ризикуючи власним життям, без спеціального жилета та захисту, виносила на собі із зони обстрілу та надавала медичну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, після відмови України від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом у листопаді 2013 року на центральних вулицях Києва та інших міст України почалися масові акції протесту. Подальша ескалація протистояння призвела до вимог відставки уряду й президента країни, а також до зіткнень протестувальників зі співробітниками правоохоронних органів.

З листопада 2013 року по лютий цього року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули більш як сто осіб, сотні було поранено.

18 лютого поновилося протистояння між протестувальниками та правоохоронцями у центрі Києва. Вранці 20 лютого снайпери обстріляли протестувальників на Майдані. На даний час немає офіційних даних про кількість загиблих того дня.