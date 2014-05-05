У лікарнях Слов'янська закінчуються запаси препаратів та перев'язувальних матеріалів - медики

Про це повідомляє сайт Донецька 62.ua.

Як розповіла начальник відділу охорони здоров'я Олена Джим, на сьогоднішній день лікарні забезпечені необхідними препаратами для надання допомоги пораненим. Але запас цих засобів закінчується, враховуючи, що ніхто не може прогнозувати, яку кількість пацієнтів доведеться обслуговувати у подальшому.

У зв'язку з цим медики звернулися до всіх, хто має можливість допомогти перев'язувальними засобами, знеболювальними препаратами та іншими медикаментами.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, в Горлівці Донецької області, силам, які проводять антитерористичну операцію, вдалося запобігти отруєння диверсантами питної води у міських мережах.

В рамках проведення антитерористичної операції вдалося не допустити виведення бойовиками з ладу системи енергоживлення залізниці на ділянці в напрямку міста Слов'янськ, а також зірвати спробу передачі зброї і засобів терористам Слов'янськ та Краматорськ.