У лікарнях Донецької області залишаються 43 постраждалі в результаті масових сутичок

У лікарнях Донецької області залишаються 43 людини, які постраждали в результаті масових сутичок, а також у результаті проведення антитерористичної операції на півночі регіону.

Про це УНІАН повідомили в департаменті охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, у стаціонарах лікувально-профілактичних установ регіону залишаються 43 людини з різними видами травм (зокрема з вогнепальними пораненнями): 10 – у Донецьку, 7 – у Слов'янську, 4 – в Маріуполі, 3 – в Артемівську, 1 – у Красному Лимані, 10 – у Краматорську і 4 – у Дзержинську.

А загалом з 13 березня – початку масових сутичок у регіоні, до лікувально-профілактичних установ області з різними видами травм звернулися близько 500 людей, йдеться в повідомленні.