Сумська область отримала 8 автомобілів швидкої допомоги

Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав вісім придбаних за рахунок коштів державного бюджету автомобілів швидкої медичної допомоги на базі Peugeot Boxer.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації.

Згідно із повідомленням, п’ять автомобілів – типу В та три – типу С (реанімобілі).

За словами начальника управління охорони здоров’я Сумської ОДА Сергія Бутенка, автомобілі повністю оснащенні медичною апаратурою, мобілізіційним обладнанням та виробами медичного призначення для надання екстреної медичної допомоги хворим та постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій у відповідності з Національним стандартом України на автомобілі швидкої медичної допомоги.

«До кінця травня плануємо отримати ще 11 автомобілів швидкої медичної допомоги типу В», - зазначив Бутенко.

За його інформацією, в найближчий час новоприбулі автомобілі будуть розподілені для обслуговування населення Сум та усіх районів області.

Як повідомляв УНІАН, перша партія автомобілів швидкої медичної допомоги типу В у кількості 15 одиниць на базі Peugeot Boxer була отримана Центром у квітні.