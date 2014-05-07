«Лікарі без кордонів» передали ліки для поранених учасників АТО

Міжнародна гуманітарна організація «Лікарі без кордонів» передала медикаменти до лікарні, де перебувають поранені учасники антитерористичної операції.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, медична бригада цієї організації надає оперативну допомогу пораненим українським силовикам та доставляє їх до Ізюмської районної лікарні для подальшого лікування. Тим часом сепаратисти у Слов’янську обстрілюють навіть медичні автомобілі.

Бригада медиків з організації «Лікарі без кордонів» з 2 травня працює у зоні проведення антитерористичної операції у Слов’янську. Технічне оснащення спецавтомобіля цієї медичної бригади дозволяє проводити операції навіть в польових умовах. Медики раніше вже надавали допомогу постраждалим під час зимових подій на столичному Майдані Незалежності.

7 травня представники організації передали найбільш необхідні ліки до Ізюмської районної лікарні, де проходять курс лікування поранені учасники АТО.