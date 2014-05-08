До Луганської області прибула делегація Міжнародного Червоного Хреста

Сьогодні до Луганської області прибули представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

Як передає кореспондент УНІАН, у складі делегації заступник керівника делегації МКЧХ в Києві Жак Барберіс і керівник офісу в Донецьку Еліз Вуаре.

Делегація прибула до Луганської області з метою обговорення соціально-політичної ситуації і вирішення гуманітарних питань з представниками Червоного Хреста, органів місцевої влади, департаментів охорони здоров'я, соціального захисту населення, Головних управлінь МВС, ДСНС України в Луганській області.

Представники МКЧХ також мають намір зустрітися з командиром військової частини і представниками громадськості.

За словами Барберіза, дорогою делегацію двічі зупиняли на блокпостах.

«Ситуація складна. Ми поза політикою, але вважаємо, що єдине рішення – це діалог сторін», - заявив він.

Як розповіла Еліз Вуаре, за час конфліктів на південному Сході України жоден з волонтерів і працівників Червоного Хреста не постраждав.

Як наголосили представники МКЧХ, в Луганській і Донецькій областях вони мають намір провести конструктивні переговори про взаємну ефективну співпрацю.

За словами однієї із співробітниць Луганської організації Товариства Червоного Хреста України, на даний момент місцева організація не має достатніх повноважень для надання повноцінної допомоги населенню.

«Немає офіційного статусу Міжнародного гуманітарного права про збройний конфлікт усередині країни. Визначення «Антитерористична операція» не підпадає під ці норми. У нас просто немає можливості, повноважень займатися наданням допомоги мирному населенню, яке опинилося в складних ситуаціях у зв'язку з нинішніми подіями. У нас немає машин, якими ми могли б доставити вантажі з наявною допомогою. У тому ж Краматорську, Слов'янську є новонароджені-відмовники. У цих лікарнях закінчилися медикаменти, дитячі суміші, грудничків годують солодкою водою. Це просто гуманітарна катастрофа», - розповідають в ЛОТЧХУ.

Барберіс і Вуаре пообіцяли розібратися у всіх випадках і продумати схему співпраці. У планах делегації – відвідування «гарячих точок» Донецької області.