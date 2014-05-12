Під час вибуху в житловому будинку в Миколаєві постраждало двоє осіб.

Як повідомила кореспондентові УНІАН начальник відділу інформації, комунікацій та зв'язку з громадськістю ГУ ДСНС у Миколаївській області Ільяна Пацюк, до медиків звернулася жінка з серцевим болем.

«У неї стався гіпертонічний криз, у нех хворе серце, - пояснила Пацюк. – Ще одного чоловіка, 75 років відправили до лікарні з отруєнням чадним газом. Його вели східцями. Як повідомляють медики, вони тут, поряд з нами, інших поки потерпілих немає. Чекаємо рятувальників».

Є також відомості про потерпілу дитину. У неї легкі подряпини. Її до лікарні не доставляли, оскільки вона не потребувла медичної допомоги, повідомляє начальник відділу.

За даними рятувальників, у третьому під'їзді повністю зруйновано – 9-й і 10-й поверхи, а також конструкції 8-го поверху. Вихід з під'їзду заблокований уламками конструкцій. Евакуйовуються люди, працюють чотири пожежні підрозділи, а також аварійно-рятувальний загін спеціального призначення.

На місці події знаходяться в.о міського голови Юрій Гранатуров і кандидат у президенти України Петро Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 13 години в Миколаєві стався вибух в 10-поверховому житловому будинку по вул. Лазурній, 40. Вибухом зруйновано 4 верхніх поверхи. Зараз на місці працюють рятувальники, бригади швидкої медичної допомоги і міліція. Попередньо вибух стався через витік побутового газу.