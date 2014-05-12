В Миколаєві госпіталізовано 5 постраждалих від вибуху в будинку

В результаті вибуху в житловому будинку в Миколаєві, за оперативними даними на 16.00, 3 загиблих і 5 госпіталізованих.

Про це УНІАН повідомили в Миколаївському міському управлінні міліції.

Робота на місці події продовжується.

Як повідомила УНІАН начальник відділу інформації, комунікацій та зв'язку з громадськістю ГУ ДСНС у Миколаївській області Ільяна Пацюк, одного загиблого чоловіка знайшли під час розбирання завалів у зруйнованих квартирах. Відомо також, що серед п'ятьох потерпілих троє чоловіків, дві жінки і одна дитина віком 10 місяців. Всіх їх з травмами різного ступеня тяжкості доставлено до обласної лікарні.

Пацюк також підтвердила відомості про те, що в зруйнованому будинку виникла пожежа, яку ще не погашено. Також продовжується евакуація людей.

«Поки що про вибух газу можна говорити лише як про версію. Остаточну причину встановлюватиме комісія», - уточнила Пацюк

Як повідомляв УНІАН, 12 травня о 13:05 в Миколаєві, по вул. Лазурній, 40, стався вибух, у результаті якого були зруйновані несучі конструкції з 8-го по 10-й поверхи.

За даними прес-служби ДСНС станом на 15:00 в результаті вибуху в житловому будинку в Миколаєві 2 осіб загинуло, 3 - постраждало, 10 - врятовано.

Попередньо, вибух стався через витік побутового газу.