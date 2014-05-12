У Вінниці через повідомлення про мінування лікарні були евакуйовані 250 людей

У Вінниці через хибне повідомлення про мінування вінницької районної лікарні були евакуйовані близько 250 людей.

Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

За повідомленням, до чергової частини Вінницької міської міліції зателефонував невідомий та повідомив, що біля вхідних дверей поліклініки, розташованої по Хмельницькому шосе, невідома особа залишила сумку, у якій може знаходитися вибухівка.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група міліції, вибухо-техніки, кінологи, рятувальники та швидка. З приміщення лікарні та будівель поруч правоохоронці евакуювали близько 250 людей.

У сумці жодних вибухових речовин і небезпечних пристроїв правоохоронці не виявили.

Незабаром знайшлась власниця сумки. Нею виявилась жінка, яка приїхала на прийом до лікаря, а сумку з особистими речами випадково залишила біля дверей.