Список "поганих" і "хороших" пляжів Києва

Складено перелік водойм Києва, в яких влітку не рекомендується купатися. У список, визначений КМДА, потрапили 50 водойм столиці - 28 озер і 22 водосховища.

У числі нерекомендованих до купання виявилися озера Видубицьке, Синє, Блакитне, Либідське, Куренівське, озера в парку Партизанської слави, озеро Вирлиця, озеро в смт Коцюбинське, Алмазне озеро (Троєщина). Ці водойми не відповідають санітарним нормам.

Разом з тим, для купання і відпочинку на воді призначені інші місця. Київська міськадміністрація визначила для цієї мети 25 пляжів. Правда, їм ще потрібно отримати пляжні паспорти. У число дозволених потрапили популярні серед киян пляж Чорторий в парку Дружби народів, пляжі Венеція і Молодіжний на Долобецькому острові, Золотий пляж і Передмостова слобідка, Центральний пляж (Труханів острів), Русанівська коса. Відпочити можна буде на Осокорках біля Південного Мосту, на озері Тельбін, та ін.

Минулого літа не всі зони відпочинку змогли отримати відповідні документи, тому безпечно відпочивати можна було тільки на 11 пляжах.

likar.info