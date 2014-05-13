Тернопільській лікарні швидкої допомоги передали медичне обладнання

Чеська благодійна організація «Карітас» передала Тернопільській лікарні швидкої допомоги медичне обладнання на 144 тис. грн.

За словами корес спондента УНІАН, лікарня отримала кисневі двоканальні концентрати, монітор добового спостереження за пацієнтом в реанімації, електрокардіограф і хірургічний відсмоктувач, дві сухожарових шафи і набір хірургічних інструментів.

«Ми дуже вдячні за дане обладнання, воно допоможе врятувати не одне життя. Вдячні чеським друзям, які приїздили до нас після революції Гідності провідати постраждалих майданівців, що проходили у нас лікування і тоді прийняли рішення закупити медичне обладнання для нашого закладу», – сказав під час отримання гуманітарної допомоги головний лікар лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський.