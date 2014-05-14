У Києві удвічі зросли показники захворюваності на кашлюк серед дітей - СЕС

У І кварталі 2014 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року у Києві удвічі зросли показники захворюваності на кашлюк.

Як повідомили УНІАН у у Державній санітарно-епідеміологічній службі Києва, усі 100% випадків захворювання були серед дітей до 17 років, більшість з яких були не щеплені проти кашлюку – 61,5% хворих.

Діагноз бактеріологічно підтверджено у 18% хворих, серологічно - у 32,8% хворих. У решті випадків діагноз встановлено клінічно.

Епідеміологи підкреслюють, що хворі з підозрою на кашлюк і подібними до кашлюку клінічними ознаками та особи, які тривало кашляють (більше 5-7 днів) повинні бактеріологічно обстежуватися на кашлюк з метою своєчасного виявлення та встановлення діагнозу. Для своєчасного встановлення діагнозу, своєчасного лабораторного обстеження та надання кваліфікованої медичної допомоги необхідно при перших ознаках захворювання (явищах ГРВІ) звертатися до лікувально-профілактичних закладів міста за медичною допомогою.

У Держсанепідслужбі зазначили, що бактеріологічне дослідження з діагностичною метою варто проводити у ранній термін захворювання (не пізніше 3 тижня) дворазово щодня або через день, тому що в більш пізній термін виділення збудника різко знижується. Матеріалом для дослідження є слиз з верхніх дихальних шляхів, що осідає при кашлі на задній стінці глотки. Взяття матеріалу здійснюється натще або через 2 години після прийому їжі до початку антибактеріальної терапії.

Крім бактеріологічного обстеження проводиться також серологічна діагностика. Серологічна діагностика заснована на виявленні значного збільшення рівня специфічних антитіл до кашлюкового анатоксину у парних сироватках. Проби сироватки повинні відбиратися на початку катарального періоду (сироватка гострого періоду) і приблизно через місяць (сироватка періоду одужання). Серологічний метод використовується лише для ретроспективного встановлення діагнозу.

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Кашлюк - гостре інфекційне захворювання, що характеризується помірною інтоксикацією і розвитком нападів судорожного кашлю. Збудник кашлюку — паличка Борде-Жанґу (Bordetella pertussis) — за ім'ям бельгійського вченого Ж.Борде і французького — О.Жанґу, які вперше її описали в 1906 році.

Інфекція передається крапельним шляхом при кашлі, чханні хворого.

Контагіозність (імовірність зараження при контакті з хворим) є дуже високою — становить до 90%.

Кашлюк традиційно вважається дитячою хворобою (понад половину усіх випадків припадає на дітей до 2 років). Хоча після першого захворювання імунітет від кашлюку на подальше життя зазвичай і не розвивається, повторна інфекція (в разі її виникнення) має переважно більш слабкий перебіг, і нерідко навіть не діагностується. Також від хвороби немає вродженого, обумовленого материнськими антитілами, імунітету.

Захворювання може набувати епідемічного характеру.