У пологовому будинку Білої Церкви померла 20-річна роділля та її немовля

На місце трагедії одразу виїхали слідчі, які в результаті опитування свідків події та медичних працівників закладу, з’ясували, що вранці 10 травня до пологового будинку міста Біла Церква каретою швидкої допомоги була доставлена 20-річна молода жінка на 8-му місяці вагітності. В ніч на 11 травня близько третьої години під час пологів лікарі констатували смерть пацієнтки та плоду. Вранці медпрацівники повідомили рідних померлої про трагедію. Підозрюючи винними у смерті дочки лікарів, батьки звернулися до міліції.

За заявою матері, слідчим відділом Білоцерківського міськвідділу міліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самій строк.

Проводяться судмедекспертизи, за висновками яких слідством буде прийнято процесуальне рішення про наявність чи відсутність порушень медперсоналом під час лікування даної пацієнтки. Досудове слідство триває.