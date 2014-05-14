У Києві ініціюють створення експертної комісії з реформування медицини

У Києві ініціюють створення експертної комісії з питань реформування медичної сфери.

На такому рішенні зійшлися учасники круглого столу «Стан столичної медицини. Доцільність діючої програми реформування. Реальні перспективи розвитку», що відбувся сьогодні в УНІАН. Учасниками заходу були як представники влади – парламентарії та посадовці, так і лікарі.

Як зазначила народний депутат України, голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення охорони материнства та дитинства, репродуктивного здоров’я Комітету з питань охорони здоров’я Марія Іонова, медична реформа, започаткована старою владою Києва, викликає невдоволення та безліч нарікань як з боку медичних працівників, так і з боку пацієнтів. Вона звернула увагу на відсутність будь-яких аналізів отриманих результатів від впровадження реформи. Тому парламентською фракцією політичної партії «УДАР» Віталія Кличка ініційовано максимально об’єктивне обговорення проблем реформування галузі охорони здоров’я, а також збір пропозицій фахівців щодо подальшої модернізації цієї сфери. Тому на сьогоднішній круглий стіл було запрошено і представників столичної медичної спільноти, що об’єдналися у громадську організацію «Здоровий Київ», представників інших професійно і соціально зацікавлених осіб: науковців, представників влади, профспілок, страхових компаній, громадських організацій, що створені та діють в інтересах медиків і пацієнтів.

Як зазначила Іонова, реформа медицини вкрай потрібна для столиці і медичне страхування має стати однією з невід’ємних її складових. "Але перед тим, як ми будемо рухатись далі потрібно зробити висновки. І ми маємо визнати помилки і рухатись далі", - підкреслила народний депутат. Вона повідомила, що наразі вже створена робоча група з питань реформи системи охорони здоров’я, за наслідками роботи якої буде винесено відповідне рішення профільного Комітету ВР і будуть надані подальші законодавчі ініціативи, які потрібні для реформування медичної галузі столиці зокрема.

Найважливіші аспекти, які було обговорено на круглому столі сьогодні стосувалися питань оплати праці працівників сфери, оснащення та структури закладів, організації меддопомоги пацієнтам тощо.

Зокрема представники медичної спільноти зійшлися на тому, що медична реформа не була належним чином підготовлена, не була забезпечена відповідними умовами для її успішної реалізації, а тому не дала очікуваного результату.

Голова комітету з питань охорони здоров’я громадської ради при КМДА, член громадської ради при МОЗ України, член громадської організації "Здоровий Київ", доктор медичних наук, доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології Нацакадемії післядипломної освіти ім. Шупика Ольга Горбунова зазначила, що громадська рада весь час намагалася працювати по питаннях реформування сфери охорони здоров’я.

"Ми створили "Здоровий Київ" для того, щоб допомагати і впливати на рішення по тим питанням, які приймаються в галузі охорони здоров’я. За цей час ми організували не одне соцопитування – вивчалась думка медиків, експертів, пацієнтів з приводу тих подій, які відбуваються в нашому місті. Реформування форсувалося і нав’язувалось зверху, тому виконувати ці завдання було надзвичайно важко, тому що вони взагалі не були погоджені з умовами надання цих послуг, не відповідали потребам населення, статистика майже не вивчалась і не враховувалась... реформа була прийнята без належного фінансування, без кадрового забезпечення і без забезпечення нормативно-правової бази", - заявила Горбунова.

Вона також підтримала попереднього спікера і висловила переконання, що подальший розвиток охорони здоров’я, "як це в усьому світі лежить через прийняття закону про загальнообов’язкове медичне та соціальне страхування, через зміну фінансового механізму фінансування галузі, через можливість чесної конкуренції між лікувальними закладами та лікарями, між свободою вибори пацієнтів свого лікувального закладу та лікаря".

"На жаль сьогодні доступності і тої декларації, яка була в першу чергу запропонована цієї реформою, тобто підвищення доступності ефективної медичної допомоги не виконана. Це можна констатувати по результатам багатьох перевірок", - сказала представник Громадської ради.

Горбунова закликала медиків якомога ширше долучитися до питань та вирішення проблеми реформування галуз та пропонувати своє бачення.

Результатом сьогоднішнього круглого столу стала прийнята резолюція, в якій йдеться, крім створення експертної комісії з питань реформування закладів охорони здоров’я, також про: вивчення питання щодо запровадження муніципальної страхової медицини, створення єдиного реєстру медичних послуг у лікувальних закладах та впровадження уніфікованих тарифів на такі послуги, розподіл повноважень між державним уповноваженим органом охорони здоров’я та медичним самоврядуванням. Також резолюція містить рекомендацію про збереження інституту педіатрії та впровадження обов’язкового медичного страхування. Представниками медичної спільноти також надано пропозицію Комітету ВР щодо відновлення інститут профілактики захворювань і відповідні заходи в рамках якого повинні починатися з дитячого садочка.