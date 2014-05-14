Будівництво нового корпусу дитячої лікарні "Охматдит" зупинено

Нині невідомо, за який кошт і коли буде добудовано сучасне відділення, яке зможе врятувати тисячі дитячих життів. Навколо грандіозного будівництва, розпочатого старою владою, розгортається скандал, - йдеться в сюжеті ТСН.

Двері нового корпусу дитячої лікарні "Охматдит" мали б відчинитися у вересні, але вже зрозуміло, що строки здачі об'єкта зірвані. Бо будівельні роботи пригальмувалися в січні, а зараз вони взагалі не ведуться. Гроші на будівництво зникли в жовтні минулого року. Хоча влада, що починала це грандіозне будівництво, казала, що створення найсучаснішого корпусу для неї - справа честі.

Під будівництво нового корпусу знесли 4 відділення. Хворим дітям в "Охматдиті" нині - вкрай тісно. І нове обладнання, і навчений персонал мали б надавати найсучаснішу допомогу онкохворим маленьким українцям: від аналізів і до пересадки кісткового мозку. Багато дітей уже не дочекалися допомоги і померли.

Корпус готовий на половину. 400 мільйонів гривень витрачено. На сайті "Медичний контроль" було опубліковано розслідування, що тривало півроку. Автори стверджують, що на будівництві вкрадено 700 мільйонів гривень. Це ніби зробили люди, наближені до родини Якуновича. Серед звинувачених є і Ірина Коваль - очільниця компанії, що є і замовником будівництва, і його контролером. Зараз невідомо, чи буде вона судитися із авторами розслідування, але результати називає провокацією.

Зараз будівництво проходить перевірки, зокрема міжнародний аудит. При цьому на добудову корпусу знадобиться не менше 2 мільярдів гривень. Посівши пост міністра охорони здоровʼя, Олег Мусій заявив, що грошей немає.

Міністерство, до того ж, не має жодного стосунку до зведення цього корпусу. За уряду Азарова цей проект підпорядкувався нацагенції з питань Євро-2012 і це ще одна дивина грандіозного проекту. МОЗ намагається повернути недобудову на свій баланс і розпочати міжнародний аудит.

Недобудова може стати символом епохи Януковича на кшталт "Дитячої Лікарні Майбутнього" часів Ющенка. Не зрозуміло, чи корпус узагалі будуть добудовувати. Щоправда, є інформація, що для завершення робіт все-таки шукають іноземних інвесторів.