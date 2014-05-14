На Одещині створять благодійний фонд допомоги для медиків

Голова Одеської обласної державної адміністрації Ігор Палиця має намір створити благодійний фонд допомоги для вчителів і медиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Палиця заявив під час відвідання в Малиновському районі майданчика, на якому споруджується будівля лікарні швидкої медичної допомоги.

За його словами, кошти з цього фонду підуть на доплату вчителям, медикам та іншим категоріям бюджетників, від яких залежить життя міста, «наше майбутнє й майбутнє наших дітей».

«Кошти не витрачатимуться на інфраструктуру й будівництво. Гроші підуть лише на підтримку людей. Ми з Аднаном Ківаном (власник компанії «KADORR Group», що будує лікарню - УНІАН) уже вирішили внести до нього по 2 млн грн. Закликаємо всіх заможних людей і підприємців нашого регіону взяти участь у цьому заході», - сказав Палиця.

Він додав, що благодійні внески робляться виключно на добровільних засадах. Фонд буде створено найближчими днями.