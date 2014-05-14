Мохорєва звільнено з посади директора Департаменту охорони здоров'я КМДА

Голова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко звільнив Віталія Мохорєва з посади директора Департаменту охорони здоров'я КМДА.

Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 575 від 12 травня 2014 р., текст якого має УНІАН.

Згідно з цим документом, Мохорєв з 12 травня переведений для подальшої роботи в Територіальному медичному об'єднанні «Київська стоматологія» (посада не вказана).

У розпорядженні також йдеться, що обов’язки директора Департаменту охорони здоров'я з 13 травня тимчасово виконуватиме перший заступник керівника Департаменту Алла Арешкович. Вона очолюватиме структуру до вирішення питання про призначення нового директора Департаменту у визначеному законодавством порядку.

Довідка УНІАН. Мохорєв керував столичною медициною з червня 2011 року. До того часі він тривалий час обіймав посаду заступника начальника Головного управління охорони здоров’я КМДА (зараз Департамент - УНІАН).