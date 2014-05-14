Будівництво лікарні швидкої допомоги в Одесі мають намір завершити до 2016 року

Будівельна компанія Kadorr Group має намір завершити спорудження в Одесі лікарні швидкої допомоги до 2016 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час відвідання будівельного майданчика губернатором Одеської області Ігорем Палицею заступник голови ОДА Сергій Калинчук.

«Для нашого міста це дуже значущий об'єкт. Наступного року Одеса отримає клініку світового класу, де надаватимуть медичну допомогу найскладнішим хворим. В основному, хірургічного й кардіологічного профілю. В другій половині 2015 року ми здамо цей об'єкт», - сказав Калинчук.

У свою чергу, власник компанії Kadorr Group Аднан Ківан заявив, що впевнений у економічному потенціалі, як Одеси, так і України в цілому. За його словами, компанія будує 23 об'єкти в Одесі, працевлаштовано 5,3 тис. осіб, і компанія готова прийняти на роботу ще до 1,3 тис. осіб.

«Кожного місяця ми вкладаємо 140-160 млн дол. і готові ще вкласти багато грошей. Не лише я, але й мої друзі з арабського світу, шейхи зокрема. Вони готові інвестувати 650-700 млн дол. у різні галузі, в Одесі і в Україні», - сказав Ківан.

«Хочу підкреслити, що ідея створення лікарні була, дійсно, ще кілька років тому, але ми отримали документи лише місяць-два тому і, як ви бачите, лікарня будується серйозними темпами, запевняю вас, лікарню буде здано раніше строку, дуже якісно. Вона відповідатиме найкращим світовим стандартам, одесити заслуговують кращої клініки й кращої лікарні», - додав він.