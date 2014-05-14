На Житомирщині влітку планують оздоровити 65% школярів

На Житомирщині цього літа планують охопити оздоровленням та відпочинком 84 тис. школярів області, або майже 65% усіх дітей шкільного віку.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Згідно повідомлення, такі дані озвучені сьогодні на обласній селекторній нараді.

На ній обговорили стан готовності області до оздоровлення і відпочинку дітей влітку 2014 року.

За словами першого заступника голови обласної ради Володимира Арешонкова, «з 128,7 тис. дітей області шкільного віку планується охопити оздоровленням та відпочинком приблизно 84 тис. школярів, оздоровчу кампанію на Житомирщині проведуть не гірше, ніж у минулі роки».

Арешонков пояснив, що обласна програма і план організації оздоровчої кампанії дітей на 2014 рік були затверджені у жовтні минулого року, а обласний оперативний штаб з організації оздоровлення дітей працює з лютого 2014 року. Він також сказав, що в області вже перевірили всі дитячі заклади оздоровлення і відпочинку, а також санаторії.

Зокрема, з обласного бюджету виділили 259 тис. грн на встановлення станції очистки та знезалізнення води в оздоровчому таборі «Орлятко». Окрім цього, 100 тис. грн також з обласного бюджету виділено на придбання спортивного обладнання та інвентарю для дитячих оздоровчих закладів комунальної власності. «На Житомирщині всі путівки будуть придбані в оздоровчі заклади, які розташовані в області», - підсумував Арешонков.

Як уточнили УНІАН у прес-службі Житомирської ОДА з посиланням на заступника директора департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Олександра Антонюка, цьогоріч в області працюватиме 18-20 літніх таборів, серед яких 12 закладів комунальної власності. Деякі табори працюватимуть у чотири зміни, тому їх відкриття орієнтовно заплановано на 3 червня.

Загалом з обласного бюджету у поточному році виділено 3,1 млн грн на оздоровлення та відпочинок дітей. Крім того, передбачено 2,5 млн грн для закупівлі путівок для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, обдарованих дітей. Близько 7 млн грн на ці цілі виділено у Житомирському обласному відділенні Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Таким чином, за кошти обласного бюджету буде оздоровлено 1850 дітей та 400 дітей по лінії інтернатних закладів.

Кошти на відпочинок та оздоровлення дітей також закладаються в районні та міські бюджети області.