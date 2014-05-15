Сумська область отримала 23 нові машини швидкої допомоги

Сумська область отримала 34 нові машини швидкої допомоги, серед яких 20 машин типу В на базі Peugeot Boxer та три – типу С (реанімобілі).

Як передає кореспондент УНІАН, ключі від автомобілів на площі Незалежності обласного центру головним лікарям медичних закладів вручив сьогодні голова Сумської облдержадміністрації Володимир Шульга.

«Попри складну економічну ситуацію в державі пріоритетом у роботі влади залишається розвиток галузі охорони здоров'я, адже життя і здоров’я людей є найголовнішою цінністю. Карети швидкої допомоги відправляться в усі райони Сумщини, де на них із нетерпінням чекають тисячі людей, особливо в сільській місцевості. Тому ми можемо бути впевненими, що якісна медицина дійде до найвіддаленіших куточків області», – зазначив чиновник.

За його словами, автомобілі «швидкої медичної допомоги» придбані за кошти державного бюджету, і до кінця травня Сумщина має отримати ще 11 автомобілів медичної допомоги.

За інформацією начальника управління охорони здоров'я ОДА Сергія Бутенка, автомобілі оснащені медичною апаратурою, імобілізаційним обладнанням та виробами медичного призначення для надання невідкладної допомоги хворим і постраждалим в надзвичайних ситуаціях згідно з Національним стандартом України.

«По одному авто отримали всі районні відділення екстреної медичної допомоги області, 3 автомобілі спрямовано до Роменського району та 2 – до відділу виїзної консультативної медичної допомоги та медицини катастроф у Сумах», - повідомив Бутенко.

У комплекцію автомобілів входять дефібрилятор-монітор та кардіомонітор, електрокардіограф, інгалятор та глюкометр, комплекти кисневого та інфузійного устаткування, набори для імобілізації з кріслом-каталкою та вакуумним матрацом, ручний портативний відсмоктувач та дихальний апарат, сумка-укладка для невідкладної медичної допомоги.