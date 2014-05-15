Вчені виявили ген, що відповідає за інтелект
За словами вчених, за допомогою цього гена можна допомогти пацієнтам, що страждають на деменцію
З'ясувалося, що білок (клото), який виробляє цей ген, піддається синтезуванню і може використовуватися для лікування хвороби Альцгеймера і деменції, оскільки він збільшує розумові здібності, а також здатність до навчання і пам'ять.
Вчені вважають, що цей білок збільшує силу зв'язків між нейронами і підвищує показники IQ на шість пунктів. Якщо ж у людини є одна копія варіанту гена клото (KL-VS), то він буде жити довго і навряд чи йому доведеться зіткнутися з інсультом. Тоді як наявність двох копій скорочують життя і підвищують ризик виникнення інсульту. Також при одній копії люди краще і швидше справлялися з когнітивними тестами, незалежно від наявності гена аполіпопротеїну 4, що є основним генетичним фактором ризику хвороби Альцгеймера.
В рамках досліджень фахівці протестували клото на прикладі понад 700 добровольців у віці 52-85 років. Треба відзначити, що ні у кого з учасників спочатку ознак деменції не було. У 20-25% випробовуваних була одна копія KL-VS, і вони набагато швидше справлялися з тестами, на відміну від інших. Хоча, по мірі збільшення віку добровольців показники когнітивних тестів погіршувалися, незалежно від того, чи була у людини 1 копія KL-VS чи не була.