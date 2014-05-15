Вчені виявили ген, що відповідає за інтелект

З'ясувалося, що білок (клото), який виробляє цей ген, піддається синтезуванню і може використовуватися для лікування хвороби Альцгеймера і деменції, оскільки він збільшує розумові здібності, а також здатність до навчання і пам'ять.

Вчені вважають, що цей білок збільшує силу зв'язків між нейронами і підвищує показники IQ на шість пунктів. Якщо ж у людини є одна копія варіанту гена клото (KL-VS), то він буде жити довго і навряд чи йому доведеться зіткнутися з інсультом. Тоді як наявність двох копій скорочують життя і підвищують ризик виникнення інсульту. Також при одній копії люди краще і швидше справлялися з когнітивними тестами, незалежно від наявності гена аполіпопротеїну 4, що є основним генетичним фактором ризику хвороби Альцгеймера.

В рамках досліджень фахівці протестували клото на прикладі понад 700 добровольців у віці 52-85 років. Треба відзначити, що ні у кого з учасників спочатку ознак деменції не було. У 20-25% випробовуваних була одна копія KL-VS, і вони набагато швидше справлялися з тестами, на відміну від інших. Хоча, по мірі збільшення віку добровольців показники когнітивних тестів погіршувалися, незалежно від того, чи була у людини 1 копія KL-VS чи не була.

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