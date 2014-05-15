У Харкові фармкомпанія надасть допомогу ліками пораненим під час АТО

Харкові фармацевтична компанія «Здоров'я» надасть допомогу в лікарських засобах постраждалим під час проведення антитерористичної операції.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської обласної державної адміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Юрія Георгієвського.

«Зараз ми будемо оперативно відпрацьовувати питання щодо потреби Збройних сил і підрозділів МВС в лікарських препаратах. Компанія «Здоров'я», яка реалізує модель соціально відповідального бізнесу, допоможе нашим Збройним силам в даному напрямку», - зазначив Георгієвський.

Під час відвідування компанії «Здоров'я» він ознайомився з процесом виробництва, відзначивши широке використання інноваційних технологій. Також він зустрівся з трудовим колективом підприємства та обговорив з керівництвом перспективи співпраці.

«Компанія «Здоров'я» володіє сертифікатом якості GMP, її продукція відповідає європейським стандартам. Найближчим часом ми розробимо план спільних заходів і будемо його реалізовувати», - зазначив Георгієвський.