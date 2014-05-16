У Черкаській області цього літа оздоровлять більше 100 тис дітей

У Черкаській області цього літа заплановано оздоровити понад 100 тис. дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, влітку послугами з оздоровлення та відпочинку охоплять 101,18 тис. дітей області, що становить 81% від загальної кількості дітей шкільного віку.

Цього року в області працюватиме 18 заміських дитячих закладів оздоровлення і відпочинку та 3 заклади санаторного типу.

На підготовку та проведення дитячої оздоровчої кампанії влітку 2014 року з обласного бюджету використають 9,5 млн грн, з місцевих бюджетів – 7,8 млн грн, спонсорських коштів – в сумі 7,3 млн грн.