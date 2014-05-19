На Сумщині планують оздоровити понад половину школярів

У Сумській області цього року планується оздоровити понад 48 тис. дітей учнівського віку, або 54,2% від загальної їх кількості.

Про це УНІАН повідомив керівник апарату – заступник голови Сумської облдержадміністрації Іван Боршош.

«Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, у поточному році планується оздоровити 48 тисяч 416 дітей віком від 7 до 17 років, або 54,2% від загальної кількості дітей цього віку. Цього року на Сумщині діятиме 513 пришкільних таборів, 142 – профільних, 55 – праці та відпочинку, 9 - заміських освітянських та 4 наметових», – зазначив чиновник.

За його даними, понад 36 тис. дітей відпочине у пришкільних таборах. Крім того, 7,5 тис. учнів приймуть профільні табори, 1,2 тис. – табори праці та відпочинку, 2,6 тис. – заміські освітянські та 241 – наметові. Також у державному позашкільному закладі санаторного типу «Ровесник» відпочинуть 622 дитини зі шкіл інтернатів, учні-сироти професійно-технічних навчальних закладів, а також обдарована молодь.

Торік у Сумській області було оздоровлено 80 тис. 695 дітей, або близько 86% від їх загальної кількості. За цим показником регіон посів 4 місце в Україні.