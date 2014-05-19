Якість продуктів та питної води для бійців АТО перебувають під контролем військових санепідеміологів

Якість харчових продуктів та питної води, умови служби та побуту військовослужбовців Збройних сил України в районах виконання антитерористичної операції перебувають під пильним контролем військових сан епідеміологів.

Про це сьогодні під час брифінгу сказав директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України, полковник медичної служби Віталій Андронатій, повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міноборони.

«Задля збереження життя і здоров’я військовослужбовців ми постійно застерігаємо їх від вживання продуктів, які не пройшли відповідного санітарно-медичного контролю. У кожному підрозділі є санітарно-епідеміологічна служба або військовий лікар-санепідеміолог, які перевіряють якість харчових продуктів та питної води», – наголосив Андронатій.

За словами офіцера, обов’язковий санітарно-медичний контроль проходять харчові продукти, які передаються для військовослужбовців як благодійна допомога.