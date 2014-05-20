Вміст фосфатів у стічних водах Києва перевищує норму втричі

«Київводоканал» заявляє, що впродовж травня вміст фосфатів у стічних водах, які надходили на очистку, втричі перевищував гранично допустиму концентрацію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПАТ «Київводоканал».

Так, згідно з даними аналітичного відділу Головної диспетчерської, впродовж травня вміст фосфатів у стічних водах, які надходять на очистку на Бортницьку станцію аерації, при нормі 8 мг/дм куб. становив майже 26 мг/дм куб., тобто перевищував гранично допустиму концентрацію втричі.

При цьому, як зазначають у «Київводоканалі», запроектовані понад 50 років тому споруди станції не розраховані на стоки такої концентрації та взагалі не передбачали вилучення біогенних елементів.

Відзначається також, що питання про заборону виробництва та використання побутової хімії з фосфатами на території України постало ще у 2010 році. Однак і досі такого рішення на законодавчому рівні не прийнято.

У свою чергу «Київводоканал» власними силами понад рік тому розробив проект ініціативи щодо заборони фосфатовмісних мийних засобів, який підтримала переважна більшість водоканалів.

Обмеження пропонується застосовувати найближчим часом як для мийних засобів, ввезених на територію України, так і для засобів, вироблених в Україні.

До набуття чинності повної заборони використання фосфатовмісних мийних засобів запропоновано запровадити екологічний збір, кошти якого спрямовуватимуться на будівництво та модернізацію водоочисних споруд із застосуванням технології дефосфорації та денітрифікації у найбільш екологічно несприятливих регіонах.

Крім того, передбачається повна заборона розповсюдження реклами мийних засобів, у складі яких містяться фосфати.

“Слід зазначити, що подальше зволікання з введенням заборони на фосфатовмісні мийні засоби на рівні держави ставить під загрозу роботу каналізаційних споруд біологічної очистки та стан природних водойм, які слугують джерелами питного водопостачання по всій Україні. Закликаємо усіх громадян свідомо підходити до вибору побутової хімії, уважно читати склад продукції та надавати перевагу екологічно безпечним засобам”, - звертається «Київводоканал» до громадян.

Коментуючи наслідки використання фосфатомістких засобів, фахівці зазначають, що щороку з приходом спекотної погоди у природних водоймах розпочинаються процеси «цвітіння», спричинені ростом синьо-зелених водоростей у воді. Стимулюють активний ріст зазначених водоростей фосфатні сполуки. Внаслідок цвітіння у воді зменшується вміст кисню, що в результаті може призвести до загибелі риби, фактично знищення водойми як джерела питного водопостачання та місця відпочинку, а також порушення екосистеми в цілому.

Крім того, фосфатовмісні мийні засоби для прання та миття посуду можуть викликати додаткові алергічні реакції організму, оскільки фосфатні сполуки не вилучаються повністю з поверхні навіть при трикратному полосканні у гарячій воді.