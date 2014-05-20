Вакцинація не призводить до аутизму

Паніка почалася в 1998 році, коли англійський лікар Ендрю Вейкфілд опублікував в престижному науковому журналі the Lancet роботу, в якій досліджував 12 дітей з різними захворюваннями, в основному аутистичного спектру, і заявив, що поява цих хвороб могло бути викликана вакцинацією. Перевірка цього твердження іншими вченими не дозволила підтвердити існування будь-якого зв'язку, а стаття Вэйкфилда була визнана некоректною з точки зору методики дослідження, і тому через кілька років the Lancet опублікував спростування, тобто відмовив тексту Вэйкфилда в статусі наукової публікації, пише Здоров'я.

А в 2011 році журналіст Брайан Діер провів власне розслідування. Він з'ясував, що Вейкфілд отримував гроші від адвокатської контори, яка планувала позиватися з виробником вакцин - а також був автором власної, альтернативної вакцини від кору. А найголовніше - Діеру вдалося зустрітися з батьками тих дітей, які були описані в статті. Виявилося, що факти підтасовані: симптоми аутизму проявилися у меншого числа дітей, ніж було заявлено, причому часто виникали до щеплення - або після нього, але через кілька місяців, а не в найближчі два тижні.

На цьому можна було б заспокоїтися, але «ложечки знайшлися, а осад залишився»: тим фактом, що висновки Вэйкфилда надійно спростовані, мало хто зацікавився, а ось історія про те, що щеплення викликають аутизм, розійшлася по батьківських форумах надзвичайно широко. І тому тепер, у травні 2014 року, лікарі з Сіднейського університету опублікували масштабний мета-аналіз, в якому узагальнено результати досліджень, що включають майже 1,3 мільйона дітей. Їх висновки однозначні: неможливо виявити ніякого зв'язку між щепленнями або консервантами, що використовуються у вакцинах, і аутизмом або розладами аутистичного спектру.