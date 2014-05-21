Полтавська область одержала 44 автомобілі «швидкої допомоги»

Полтавська область одержала 44 нових спеціалізованих автомобіля швидкої медичної допомоги.

Про це повідомила прес-служба Полтавської ОДА.

У вівторок, 20 травня, голова Полтавської обласної державної адміністрації Віктор Бугайчук і голова обласної ради Петро Ворона вручили ключі від нових спецавтомобілів водіям служби екстреної медичної допомоги Полтави.

За їхніми даними, 44 нових автомобілі, укомплектовані сучасним устаткуванням для негайної допомоги хворим, одержані областю за рахунок державних закупівель Міністерства охорони здоров'я. Автомобілі мають сучасне діагностичне устаткування (електрокардіографи, пульсометри, глюкометри), а також кардіологічне і реанімаційне устаткування, незамінне при нещасних випадках і гострих формах протікання хвороб (дефібрилятори, кардіомонітори, кисневі апарати тощо).

Бугайчук після вручення ключів водіям зробив почесне коло, особисто сівши за кермо одного з автомобілів. Після цього він заявив, що серед найближчих планів керівництва області – дооснастити єдину диспетчерську службу, обладнати всі автомобілі GPS-навігаторами.

Нові автомобілі обслуговуватимуть центри екстреної медичної допомоги Полтави, а також Кременчука, Лубен і Миргорода.