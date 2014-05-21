Житомирщина: 24 людини опинилися у лікарні після обіду у кафе

У Житомирській області 24 людини опинилися у лікарні після обіду у кафе.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Постраждалі наразі знаходяться в Андрушівській центральній районній лікарні з харчовим отруєнням. Медики надають хворим необхідну допомогу.

Причини захворювання встановлюються фахівцями.

Прокуратура Андрушівського району розпочала здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Установлено, що після святкування весілля в одному з приватних кафе Андрушівки, у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я, до лікувальних закладів області вже госпіталізовано 24 особи з вираженими ознаками харчового отруєння.

Наразі триває досудове розслідування, під час якого призначено проведення усіх необхідних експертиз.