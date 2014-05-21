СЕС виявила сальмонелу у продуктах, які вживали гості на обіді в Андрушівці

СЕС знайшла збудник сальмонели у продуктах, які вживали постраждалі від отруєння люди з Андрушівки на Житомирщині.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Згідно з повідомленням, «представниками обласної СЕС проведені обстеження для встановлення причин отруєння. За результатами попередніх аналізів у продуктах харчування виявлено наявність кишкового збудника – сальмонели».

За даними Держсанепідслужби у Житомирській області, люди отруїлися у кафе «Бізон» в Андрушівці.

Фахівці СЕС розцінюють масове отруєння людей як спалах гострої кишкової інфекції. Щоб локалізувати її, фахівці Держсанепідслужби області зараз проводять комплекс протиепідемічних заходів.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині 24 людини опинилися у лікарні після обіду у кафе в Андрушівці.

Постраждалі наразі знаходяться в Андрушівській центральній районній лікарні з харчовим отруєнням. Медики надають хворим необхідну допомогу.

Прокуратура Андрушівського району розпочала здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування, під час якого призначено проведення усіх необхідних експертиз.