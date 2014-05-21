На Волині презентували програму щодо реанімаційної допомоги новонародженим

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, цей документ був створений групою провідних українських експертів та затверджений відповідним наказом МОЗ України з метою поліпшення якості надання початкової/реанімаційної допомоги новонародженим в пологовому залі й операційній, а також на подальших етапах лікування.

У жовтні 2010 року Міжнародним погоджувальним комітетом з питань реанімації було опрацьовано й опубліковано нові рекомендації з реанімаційної допомоги новонародженим. Тож, необхідність і доцільність зміни частини положень попереднього протоколу є обґрунтовані ретельним пошуком, аналізом й узагальненням результатів світових досліджень. Адже даний протокол враховує всі нові рекомендації.

За статистикою, 5-10 % усіх новонароджених потребують принаймні часткової медичної допомоги в пологовому приміщенні, а близько 1 % — реанімації. Остання цифра у масштабах сучасної України означає, що щорічно майбутні життя і здоров’я близько 5000 немовлят безпосередньо залежать від кваліфікації медичного персоналу і технічного забезпечення пологових приміщень. Саме від своєчасності й якості початкових реанімаційних заходів в пологовому приміщенні значною мірою залежить результат ранньої адаптації новонародженої дитини. Це впливає не лише на виживання немовлят у перші дні життя, але й на їхній подальший розвиток і показники здоров’я в наступні вікові періоди.

За словами професора кафедри педіатрії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Дмитра Добрянського, своєчасне надання кваліфікованої реанімаційної допомоги новонародженим дозволяє знизити їх смертність і захворюваність на 5-40 %.

«Кожний медичний працівник пологового закладу повинен володіти навичками початкової реанімації, а пологові приміщення мають бути забезпечені необхідним реанімаційним обладнанням і матеріалами. Є діти, які потребують допомоги, а не потребують реанімації. Ми повинні знати – «Як? Що? Кому? Коли?» - зазначив фахівець.

Упродовж презентації лікарі обговорили питання оптимізації і стандартизації методики надання початкової, реанімаційної і післяреанімаційної допомоги новонародженим.