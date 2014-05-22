Приміщення київської школи-інтерната повернуть дітям з особливими потребами

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Шевченківського району столиці, прокуратура у суді оскаржила незаконне рішення Київради щодо приватизації.

Під час перевірки було встановлено, що в лютому 2013 року рішенням Київради нежитлові приміщення школи-інтернат на вул. Лук’янівській, 29-А загальною площею понад 500 кв. м було внесено до переліку об’єктів, що підлягають приватизації через продаж на аукціоні.

Вказане рішення не відповідає вимогам законодавства, оскільки школа має статус спеціального навчально-виховного закладу, що спеціалізується на корекції недоліків розумового розвитку, соціальній допомозі та реабілітації розумово відсталих дітей. Приватизація таких об’єктів заборонена законом.