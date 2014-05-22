Приміщення київської школи-інтерната повернуть дітям з особливими потребами

13:56, 22 травня 2014
Новини регіонів
0

Суд скасував рішення Київради про приватизацію приміщень столичної школи-інтернату № 8, де вчаться та лікуються діти з особливими потребами

Фото: УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Шевченківського району столиці, прокуратура у суді оскаржила незаконне рішення Київради щодо приватизації.

Під час перевірки було встановлено, що в лютому 2013 року рішенням Київради нежитлові приміщення школи-інтернат на вул. Лук’янівській, 29-А загальною площею понад 500 кв. м було внесено до переліку об’єктів, що підлягають приватизації через продаж на аукціоні.

Вказане рішення не відповідає вимогам законодавства, оскільки школа має статус спеціального навчально-виховного закладу, що спеціалізується на корекції недоліків розумового розвитку, соціальній допомозі та реабілітації розумово відсталих дітей. Приватизація таких об’єктів заборонена законом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter